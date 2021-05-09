Ілон Маск став ведучим гумористичної програми Saturday Night Live (SNL) на телеканалі NBC

Голова компаній SpaceX і Tesla, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що у нього синдром Аспергера. Це психічний розлад, який характеризується вираженими труднощами в соціальному спілкуванні та сприйнятті навколишнього світу. Про це він розповів у вітальному слові в гумористичній програмі Saturday Night Live (SNL) на телеканалі NBC, в якій Маск став новим ведучим.

«Для мене честь стати ведучим Saturday Night Live. Мій виступ сьогодні – історичний, адже я стану першим ведучим SNL із [синдромом] Аспергера. Принаймні першим, хто в цьому зізнався», – сказав Маск, пише «Бабель».

Також у вступному слові мільярдер пожартував, що часто пише у своєму Twitter неоднозначні пости. «Я перевинайшов електроавтомобілі та відправляю людей на Марс на космічному кораблі. Ви справді думали, що я при цьому буду звичайним спокійним хлопцем?» – сказав Маск.

Засновник SpaceX також пригадав епізод, коли курив марихуану в подкасті коміка Джо Рогана. Але це, наголосив він, сталося лише одного разу, хоча йому тепер це постійно пригадують – «ніби я тільки те й роблю, що ходжу з подкасту на подкаст і там курю».

Saturday Night Live – одне з найпопулярніших і довготривалих американських шоу. Його прем’єра відбулася у 1975 році на телеканалі NBC. Відтоді шоу показують лише там.

Гостями шоу завжди були найвідоміші люди: співаки, артисти, політики. У шоу часто показують скетчі, зокрема й на гострі соціальні теми, а також пародії на американських політиків. Ведучим з 2014 року є актор та стендап-комік Деррел Геммонд.