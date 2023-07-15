Прем'єр-міністр Індії Нарендри Моді і президент Франції Еммануель Макрон

Індія і Франція обговорили мирний план для врегулювання російсько-української війни. Про це повідомило французьке видання Le Monde.

Відповідне доручення прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді надав під час візиту до Парижа 13-14 липня. Зазначається, що його запросив президент Франції Емманюель Макрон. Під час переговорів сторони прийняли рішення про постачання винищувачів та підводних човнів.

Крім того, однією з тем стала війна в Україні. Французький лідер закликав Моді приєднатися до питання врегулювання російської агресії. У свою чергу глава парламенту Індії заявив, що підтримує дипломатичне вирішення війни, але не підтвердив, що може бути посередником.

Представники країн дали доручення розробити спільний мирний план для України, щоб вийти з «дипломатичного глухого кута». При цьому зазначено, що ініціативи будуть «відрізнятися» від пропозицій Китаю та країн Латинської Америки, Африки та Азії.