Програма містить прогулянки львівськими парками та рт-галереями

Благодійна культурна ініціатива «Львів зустрічає» підготувала нові безоплатні екскурсії для вимушених переселенців. Програма містить легкі ознайомчі прогулянки вулицями, парками та мистецькими просторами Львова, які проводитимуть засновники та працівники місцевих культурних інституцій.

«Перший тестовий тиждень виявився переповнений бажаючими бачити, гуляти і спілкуватись. Тому дивіться програму і долучайте та долучайтесь до культурного фронту», – наголосив один із ініціаторів проекту галерист Павло Гудімов.

Розклад подій

Вівторок, 22 березня

13:00 – Art walk з Мартою Троцюк галереями Львова. Зустріч – площа Петрушевича, 8 (біля Aroma Kava). Тривалість 2 години.

15:00 – прогулянка парком Франка з Олександрою Сладковою. Зустріч – вхід з вулиці Словацького (біля клумби навпроти Університету). Тривалість 2 години.

Середа, 23 березня

12:00 – авторська екскурсія виставкою Івана Винарчика у галереї «Зелена канапа». Зустріч – вул. Вірменська, 7. Тривалість – 1 година.

15:00 – прогулянка парком Залізна вода з Павлом Гудімовим та Олександрою Сладковою. Зустріч – вхід з вулиці Стуса. Тривалість 2 години.

Четвер, 24 березня

15:00 – атмосферна класична музика в камерному залі Львівської Філармонії. Зустріч – біля входу у Філармонію, вул. Чайковського, 7. Тривалість – 45 хв.

17:00 – Львівське мистецтво для (не)львів’ян. Андрій Сагайдаковський. Бесіда з Богданом Шумиловичем і Борисом Філоненком. Зустріч – вул. Шота Руставелі, 8, другий поверх (артцентр «Я Галерея»). Тривалість – 1,5 години.

П’ятниця, 25 березня

12:00 – екскурсія «Львів: життя на території терору». Вулична екскурсія від Галини Вилійки гідесси Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору». Зустріч – проспект Свободи (біля пам'ятника Шевченку). Тривалість – 1,5 год.

16:00 – «Золота струна». Екскурсія від Наталії Туліної-Маруняк з декламацією поезії в артцентрі «Я Галерея». Зустріч – вул. Шота Руставелі, 8, другий поверх. Тривалість – 1,5 години.

Субота, 26 березня

13:00 – Art Walk від Марти Троцюк, засновниці «Gallery 101».

Прогулянка галерейною вулицею: Icon Art, Madam Palmgren, «Зелена Канапа» та Артцентр Дзиґа, де засновник Влодко Кауфман проведе екскурсію простором та розповість історію з дня заснування «Дзиґи» до тепер.

Зустріч – вул. Вірменська, 35 (біля артцентру Дзиґа). Тривалість – 1,5-2 години.

15:00 – мультимедійна екскурсія від команди Центру архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова Вежа». Зустріч – біля Меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні. Тривалість – 1 година.

Неділя, 27 березня

14:00 – прогулянка Стрийським парком з Павлом Гудімовим та Олександрою Сладковою. Зустріч – під вхідною аркою з вулиці Паркової. Тривалість – 2 години.