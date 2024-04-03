Серед переможців є український виробник електробайків

Три інноваційні компанії з Івано-Франківська, Тернополя і Рівного стали переможцями третьої хвилі грантової програми «Кліматичні інноваційні ваучери» від Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР). Кожна з них отримала до 50 тис. євро на інноваційні рішення для скорочення викидів парникових газів, підвищення енергоефективності та протидії зміні клімату. Про це повідомляє сайт Open4Business.

Гранти покривають до 75% витрат на розробку та впровадження технологій протягом усього бізнес-циклу, від створення прототипів і сертифікації до розробки нових виробничих ліній.

Гранти отримають такі компанії:

«Мікрол» з Івано-Франківська, що допомагає підприємствам керувати споживанням енергії та води за допомогою технології «інтернету речей» (IoT) і таким чином мінімізувати втрати і сприяти економії;

Науково-виробнича фірма «Продекологія» з Рівного, що займається глибинною переробкою полімерів та електронних відходів;

ELEEK з Тернополя, що розробляє нові моделі електровелосипедів і планує вивести їх на міжнародний ринок.

Конкурс підтримує українські компанії малого та середнього бізнесу, що зменшують викиди парникових газів, підвищують енергоефективність і запобігають змінам клімату. Українські компанії беруть в ньому участь з 2017 року, в Україні програму впроваджує ГО «Грінкубатор».