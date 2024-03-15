Цього року компанія планує підписати контракти з 20-ма новими клієнтами

Український стартап Beholder, що розробляє нейромережі для пошуку корисних копалин, залучив 940 тис. доларів на розвиток від європейського фонду InnoEnergy. Про це повідомляє Forbes Україна.

Компанія спрямує кошти на масштабування бізнесу, вихід на іноземні ринки та розробку двох версій продукту для B2C (бізнес для клієнтів) та B2B (бізнес для бізнесу).

Зараз серед клієнтів Beholder такі видобувні компанії, як Filo Mining, GrupoHunosa, Petroteq Energy тощо. У 2024 році стартап планує збільшити капіталізацію компанії до 20-30 млн доларів і підписати контракти з 20-ма новими клієнтами.

Стартап Beholder у 2021-му заснували українці Андрій Севрюков, Сергій Лубкін та Даніїл Лубкін. Нейромережі стартапу обробляють супутникові знімки, інформацію з радарів, гравіметрію тощо, щоб оцінити імовірність залягання корисних копалин.