28 грудня у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика відбудеться незвичний концерт. Адже на сцені разом з оркестром «INSO-Львів» будуть представлені моделі в етнічному вбранні від відомого бренду Khrystyna Rachytska.

Модераторкою вечора буде Христина Рачицька, яка і розповідатиме про ідею та її втілення. Заснований у 2016 році, її бренд створює вироби ручної роботи та намагається розповісти широкому загалу про українське мистецтво через вбрання та вишивку. Бренд також відтворює старовинні жіночі та дівочі прикраси кінця XIX – початку XX століть.

Цікавою буде й музична програма. На основі найвідоміших різдвяних мотивів композитор Іван Небесний створив симфонічний цикл, сповнений глибокої душевності та святкової піднесеності. У «Різдвяних фантазіях» сучасна українська музика зустрічається з тисячолітньою традицією.