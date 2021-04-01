Виявлені на АЗС порушення, за інформацією управління Держпраці, є небезпечними для використання

На автозаправках ТОВ «Євро Смарт Пауер», що розташовані на Львівщині, під час планової перевірки виявили порушення. Керівництво оштрафували, а окреме устаткування на 12 АЗС вимагають заборонити використовувати, з таким позовом звернулися до суду, повідомили ZAXID.NET в обласному управлінні Держпраці.

За інформацією управління, виявлено порушення вимог безпеки, які становлять загрозу життю та здоров’ю працівників. Інспектори вимагають заборонити експлуатацію небезпечного устаткування на окремих АЗС. Зокрема:

резервуари зберігання дизельного палива та бензину на АЗК у селах Дідилів, Новий Милятин, Сопошин, Воля-Висоцька, Сокільники, Зимна Вода № 1, Зимна Вода № 2, а також у містах Городок, Рава-Руська та на вул. Городоцькій у Львові;

паливо-роздавальну колонку на АЗК на вул. Стрийській у Львові;

2 газові модулі на АЗК у с. Сокільники.

Загалом Головне управління Держпраці у Львівській області провело планову перевірку 15 автозаправних комплексів ТОВ «Євро Смарт Пауер» на Львівщині.

«Інспектори встановили, що після встановлення заправного пункту дизельного палива та бензину на АЗК у місті Львові на вул. Стрийській суб’єкт господарювання не отримав дозвіл на експлуатацію обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Йдеться про резервуар зберігання дизельного палива і бензину, а також паливо-роздавальну колонку. Обладнання та його частини, що здатні накопичувати електростатичний заряд, належним чином не заземлені», — повідомили у львівському управлінні Держпраці.

За результатами перевірки керівнику товариства вручено обов’язковий до виконання припис усунути виявлені порушення впродовж місяця. 5 відповідальних посадових осіб, в тому числі керівника, оштрафували. Окремо управління звернулося до суду про застосування заборони експлуатувати обладнання.

Додамо, що ТОВ «Євро Смарт Пауер» зареєстроване у Києві. Компанія є власницею всеукраїнської мережі АЗС «БРСМ-Нафта».