Інспектори Держпраці Львівщини виявили порушення на 12 АЗС
Управління через суд заборонить використовувати обладнання
На автозаправках ТОВ «Євро Смарт Пауер», що розташовані на Львівщині, під час планової перевірки виявили порушення. Керівництво оштрафували, а окреме устаткування на 12 АЗС вимагають заборонити використовувати, з таким позовом звернулися до суду, повідомили ZAXID.NET в обласному управлінні Держпраці.
За інформацією управління, виявлено порушення вимог безпеки, які становлять загрозу життю та здоров’ю працівників. Інспектори вимагають заборонити експлуатацію небезпечного устаткування на окремих АЗС. Зокрема:
- резервуари зберігання дизельного палива та бензину на АЗК у селах Дідилів, Новий Милятин, Сопошин, Воля-Висоцька, Сокільники, Зимна Вода № 1, Зимна Вода № 2, а також у містах Городок, Рава-Руська та на вул. Городоцькій у Львові;
- паливо-роздавальну колонку на АЗК на вул. Стрийській у Львові;
- 2 газові модулі на АЗК у с. Сокільники.
Загалом Головне управління Держпраці у Львівській області провело планову перевірку 15 автозаправних комплексів ТОВ «Євро Смарт Пауер» на Львівщині.
«Інспектори встановили, що після встановлення заправного пункту дизельного палива та бензину на АЗК у місті Львові на вул. Стрийській суб’єкт господарювання не отримав дозвіл на експлуатацію обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Йдеться про резервуар зберігання дизельного палива і бензину, а також паливо-роздавальну колонку. Обладнання та його частини, що здатні накопичувати електростатичний заряд, належним чином не заземлені», — повідомили у львівському управлінні Держпраці.
За результатами перевірки керівнику товариства вручено обов’язковий до виконання припис усунути виявлені порушення впродовж місяця. 5 відповідальних посадових осіб, в тому числі керівника, оштрафували. Окремо управління звернулося до суду про застосування заборони експлуатувати обладнання.
Додамо, що ТОВ «Євро Смарт Пауер» зареєстроване у Києві. Компанія є власницею всеукраїнської мережі АЗС «БРСМ-Нафта».