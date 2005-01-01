Інженера «Львівоблавтодору» оштрафували на ₴850 за яму на дорозі Київ-Чоп

У Skoda Superb спустило колесо після наїзду на яму

Головного інженера Стрийської дорожньо-експлуатаційної дільниці «Львівського облавтодору» Олега Романовича оштрафували на 850 грн через яму, глибиною 20 см на трасі Київ-Чоп, яка спричинила ДТП. Через цю яму пошкодився автомобіль Skoda Superb.

Автомобіль Skoda Superb в’їхав у яму на 655 км траси Київ-Чоп (у Сколівському районі) 13 березня, внаслідок чого у нього пошкодилось заднє колесо. Патрульні поліцейські, які прибули на виклик водія, обстежили ділянку та виміряли розміри ями: довжина – 1,8 м, ширина – 1,5 м та глибина 0,2 м. У цій ДТП звинуватили головного інженера Стрийської ДЕД, оскільки саме він відповідав за стан та безпечність цієї ділянки дороги.

Фото Патрульної поліції

«Будучи посадовою особою відповідальною за належний технічний стан дорожнього полотна допустив неналежне утримання дорожнього полотна, своєчасно не виявив перешкоду для руху у вигляді вибоїни, чим порушив п. 1.5 Прави дорожнього руху України, п. 3.1 ДСТУ 3587-97, ст. 9 Закону України «Про дорожній рух», - йдеться в постанові Стрийського суду. Олег Романович на судове засідання не з’явився.

Дії інженера кваліфікували за ч. 4 ст. 140 КУпАП (правопорушення, що спричинилопо шкодження транспортних засобів). За таке порушення суд оштрафував його на 850 грн, а також стягнув з чоловіка 352,4 грн судового збору. Зазначимо, що максималньий штраф за цією статтею - 1020 грн.

Додамо, що працівників Стрийської ДЕД «Львівського облавтодору» вже не вперше звинувачують у неналежному триманні доріг. За січень-квітень 2017 року на дорогах, що обслуговує Стрийська філія «Львівського облавтодору», через ями трапилось 13 ДТП.

Нагадаємо, майже усю трасу Київ-Чоп на Львівщині обслуговує ДП «Львівський облавтодор». Через відсутність сучасної техніки у державного підприємства та неякісний ремонт доріг у 2014 році на Львівщині запустили пілотний проект з ЄБРР, віддавши 200 км цієї траси від Бродів до Стрия в обслуговування приватній турецькій компанії «Онур». Ця компанія зобов’язалась, зокрема, ліквідовувати ями на дорозі протягом 4-7 годин з моменту їх фіксації, інакше її чекає штраф - 100 євро за годину.