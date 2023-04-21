Ірина Деха показала найкращий результат на континентальній першості в Єревані

Українська спортсменка Ірина Деха вчетверте в кар'єрі стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики. Українка виграла золото у вазі до 81 кг на континентальному турнірі у столиці Вірменії Єревані, повідомило у п’ятницю, 21 квітня, «Суспільне».

26-річна важкоатлетка захищала статус абсолютної чемпіонки, вигравши велике золото на двох попередніх чемпіонатах – у Тирані (2022 року) та Москві (2021). Суперницями Ірини у категорії, серед інших, були віце-чемпіонка Євро-2019 Анна Ван Беллінген (Бельгія), чемпіонка Європи 2019 року Ніна Шрот (Німеччина), дворазова бронзова призерка першості Ліана Гюрджян (Вірменія) та чемпіонка світу серед юніорів Ділара Нарін (Туреччина).

Вже зі своєї першої спроби у ривку українка захопила лідерство, піднявши 115 кг. Такого результату до кінця турніру не досягла жодна інша спортсменка. Таким чином вона здобула перше мале золото.

У двох наступних спробах Деха тільки покращила результат – до 123 кг у третій спробі. Це її особистий рекорд на рівні чемпіонатів Європи у кар'єрі.

У поштовху українка з першої спроби взяла вагу в 135 кг. У той час як Ділара Нарін з Туреччини провалила свою спробу на 137 кг – з найкращим результатом Деха ще до третьої спроби гарантувала собі велике золото змагань. Водночас заключну спробу на 139 кг Деха не підкорила. Цей показник став би її особистим рекордом на чемпіонатах Європи.

Зауважимо, що також медалі для України на Євро з легкої атлетики здобули Каміла Конотоп (золото), Світлана Самуляк і Марія Гангур (срібло), Ангеліна Ломачинська, Надія Шпилька і Марія Гангур (бронза).

Ірина Деха – 26-річна українська важкоатлетка з Харкова. Чотириразова абсолютна чемпіонка Європи в категоріях до 75 кг (2016), до 76 кг (2021) та 81 кг (2022-2023). Володарка семи малих золотих нагород Євро: чотири виграла в ривку, три – у поштовху. Також Деха – Чемпіонка світу в ривку на турнірі 2022 року в Боготі (Колумбія).

Ірина Деха – учасниця двох Олімпіад. Найкращий результат – п'яте місце – продемонструвала влітку 2016 року в Ріо.