Вона допомагає захисницям та сім'ям військових

До Дня медичного працівника президент присвоїв звання «Заслужений лікар України» лікарці Хмельницького міського перинатального центру Ірині Мандзій. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 24 липня.

Ірина Мандзій більше 10 років працює у відділенні комунального підприємства «Хмельницький міський перинатальний центр». Також за сумісництвом викладає у Хмельницькому базовому медичному фаховому коледжі й Вінницькому національному медуніверситеті. Лікарці почесне звання присвоїли за багаторічну сумлінну працю та внесок у розвиток охорони здоров'я.

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За даними керівника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, з початку повномасштабного вторгнення Росії лікарка також активізувала підтримку військових та їхніх родин. Вона системно надавала медичну допомогу українським захисницям і сім’ям воїнів.

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Як повідомляє інформаційне агентство «ХМ-Інсайд», Ірина Мандзій є дружиною народного депутата від «Слуги народу» Сергія Мандзія. В декларації народного обранця про доходи за 2025 рік вказано, що вона має кілька земельних ділянок у Хмельницькому, у кількох селах, а також недобудований гараж у Хмельницькому. Також у її власності є сонячна електростанція та автомобіль Nissan Maxima, придбаний у 2014 році.

До обрання народним депутатом Сергій Мандзій керував кількома фірмами «Рембуд-інвест», «Рембуд», «Рембуд-Поділля», «Системи для бізнесу», «Сінт Поділля» та інші. Після виборів він передав корпоративні права в управління іншим особам. Більшість підприємств займаються будівництвом житлових та нежитлових будівель й гуртовою торгівлею неспеціалізованих товарів.