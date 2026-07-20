Хмельницька обласна військова адміністрація оновила регіональні критерії, за якими підприємства можуть отримати статус критично важливих і бронювати працівників від мобілізації. Зміни стосуються пʼяти галузей, а також загальних вимог до бізнесу. Про це в понеділок, 20 липня, в етері Українського радіо розповів «Суспільному» заступник начальника Хмельницької ОВА Роман Ужва.

Однією з головних змін стало підвищення мінімальної середньої зарплати на підприємстві. Відтепер вона має становити щонайменше три мінімальні зарплати – 25 941 грн. Також уточнили правила для працівників-сумісників. Якщо людина працює на двох підприємствах, основним вважатимуть те місце роботи, де вона була працевлаштована раніше.

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Зміни стосуються таких сфер:

Для сільськогосподарських підприємств збільшили мінімальну площу обробітку земель – з 50 до 100 гектарів. Крім того, підприємства повинні мати щонайменше пʼять застрахованих працівників. У тепличному господарстві і у твариництві – не менше десяти. Підприємства, що займаються видобутком корисних копалин і розробленням карʼєрів, повинні підтвердити річний дохід не менше 10 млн грн за звітний рік. Для підприємств оптової та роздрібної торгівлі одночасно діятимуть дві обовʼязкові вимоги: не менше десяти працівників і річний дохід від 50 млн грн. Раніше було достатньо виконати лише одну з цих умов. У будівельній галузі мінімальну вартість чинних договорів на будівництво, реконструкцію чи капітальний ремонт державних і комунальних об'єктів збільшили з 5 до 10 млн грн. Крім цього, підприємство повинно мати не менше десяти застрахованих працівників. Окремо уточнили критерії для компаній, які займаються розробленням проєктно-кошторисної документації.

За словами Романа Ужви, окрему увагу зосередили на тепличному господарстві через зацікавленість іноземних інвесторів. Такі підприємства повинні мати теплиці загальною площею не менше одного гектара та щонайменше пʼять офіційно працевлаштованих працівників.

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До сфери послуг, які можуть претендувати на статус критично важливих, належать підприємства, що ремонтують транспорт для Сил оборони. Для цього вони мають виконувати робіт щонайменше на 100 тис. грн щомісяця та мати не менше 20 застрахованих працівників. Також до цієї категорії віднесли логістичні компанії, аби вони могли бронювати водіїв.

Підприємства можуть підтвердити статус критично важливих за спрощеною або повною процедурою. Спрощена передбачає підтвердження середньої заробітної плати на підприємстві відповідною довідкою. У такому разі воно зберігає статус критично важливого до завершення строку його дії.

«Тобто, якщо підприємство у листопаді 2025 році отримало статус критичного, то необхідно до 10 серпня 2026 року подати до ОВА довідку про розмір нарахованої середньої зарплати застрахованих підприємців і звітні документи за останній календарний місяць», – пояснив Роман Ужва.

Водночас, якщо підприємство підпадає під змінені критерії, воно має пройти повну процедуру перепідтвердження – надати всі необхідні документи до 20 липня й підтвердити відповідність вже зміненим критеріям.

У 2024–2025 роках статус критично важливих у Хмельницькій області втратили 64 підприємства через невідповідність встановленим вимогам або порушення критеріїв. Точну кількість підприємств, які нині мають статус критично важливих, в ОВА не називають. За словами Романа Ужви, комісія майже щотижня розглядає нові заявки, тому ця цифра постійно змінюється.