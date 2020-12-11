Генпрокурорка раніше обіцяла, що внесене доплату, якщо службова перевірка підтвердить занижену вартість оренди

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова вирішила не доплачувати за проживання у державній резиденції комплексу «Пуща-Водиця» площею майже 700 квадратних метрів. Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит проекту «Схеми», пише «Радіо Свобода».

Раніше генпрокурорка обіцяла, що внесе доплату, якщо службова перевірка підтвердить занижену вартість оренди. Цю заяву вона зробила після того, як журналісти «Схем» оприлюднили офіційно затверджені розрахунки комплексу «Пуща-Водиця», за якими оренда будинків першого класу на території коштує втричі дорожче, аніж сплачувала Ірина Венедіктова.

«Жодних додаткових доплат за проживання в державній резиденції Ірина Венедіктова не здійснювала, оскільки орендна плата була сплачена нею відповідно до розрахунку до договору про надання у користування держрезиденції», – пояснила прес-служба Офісу генпрокурора відмову у доплаті.

Офіс генпрокурора вважає, що «місячна плата за користування держрезиденцією повністю узгоджується з арифметичними розрахунками вартості користування 1 квадратного метру майна, наданого в користування, та періоду, в який Ірина Венедіктова користувалась ним».

Такої ж думки дотримується і комплекс відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами.

«Венедіктовою сплачувались кошти за проживання у розмірі, передбаченому договорами користування будинком», – йшлося у відповіді на запит.

Нагадаємо, що на початку жовтня журналісти «Схеми», спільного проекту «Радіо Свобода» та UA:Першого, виявили, що генпрокурорка Ірина Венедіктова орендує державну резиденцію у Пущі-Водиці за цінами втричі дешевшими за офіційну розрахункову вартість оренди інших будинків першого класу на території того ж комплексу.