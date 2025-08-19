Кадр з фільму «Санаторій»

Ірландська академія кіно та телебачення висунула на 98-му премію «Оскар» документальний фільм «Санаторій», знятий частково українською мовою та у співпраці з українським продакшном 2332 Films. Фільм претендує на «Оскар» у категорії «міжнародний повнометражний фільм», повідомляє Variety.

«Санаторій» Гара О'Рурка розповідає про легендарний оздоровчий центр в Одеській області в Куяльнику, що працює з унікальними лікувальними грязями. Герої фільму – відпочивальники, які шукають зцілення в умовах війни. «Крім вражаючої будівлі санаторію, зведеного у 1970-ті роки, родзинкою закладу є таємничий цілющий чорний бруд, який нібито лікує безпліддя, фізичні вади та інші недуги», – йдеться у синопсисі до фільму.

Світова прем'єра стрічки відбулась в березні на фестивалі CPH: DOX у Копенгагені в головному міжнародному конкурсі DOX: AWARD наприкінці березня. Українські глядачі мали змогу побачити фільм під час фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA, зокрема й онлайн.

«Захоплюючий та сильний фільм з яскравими та візуально приголомшливими пейзажами та колоритними реальними персонажами, які втікають від реальності в межах нетрадиційного оздоровчого центру в Україні. Надихає спостерігати, як ірландська творча команда співпрацює з українськими колегами, щоб зафіксувати ці моменти, які, безсумнівно, знайдуть відгук у міжнародної аудиторії», – пояснила вибір фільму виконавча директора Ірландської академії кіно та телебачення (IFTA) Айне Моріарті.

Український оскарівський комітет має визначитись із претендентом на найкращий міжнародний фільм до кінця серпня. Короткі списки у категорії «найкращий міжнародний фільм» оголосять 16 грудня, номінантів назвуть 22 січня.