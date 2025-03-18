Ведучим церемоції у 2026 році знову стане комік та телеведучий Конан О'Браєн

Американська кіноакадемія повідомила дату проведення церемонії нагородження премії «Оскар» у 2026 році. За інформацією The Guardian, «Оскар-2026» відбудеться 15 березня у Лос-Анджелесі у театрі «Долбі». Захід розпочнеться о 16:00 за місцевим часом. За українським часом церемонія стартує о 2:00.

Ведучим 98-ї церемонії стане популярний американський комік ірландського походження, телеведучий Конан ОʼБраєн, який вів захід і у 2025 році.

«Ми раді тому, що О'Брайєн знову з'явиться на церемонії разом із продюсерами телешоу Джеффом Россом та Майком Суїні, а також виконавчими продюсерами Раджем Капуром і Кетті Муллан. Цього року вони створили надзвичайно цікаве та візуально приголомшливе шоу, яке відзначило наших номінантів і світову кіноспільноту найкрасивішим і вражаючим способом. Для нас велика честь працювати з ними знову», – повідомили організатори церемонії.

Сам Конан О'Брайєн жартома відреагував на рішення американської кіноакадемії. Він пригадав найдовшу в історії промову актора Едріана Броуді за найкращу чоловічу роль у фільмі «Бруталіст», яку він виголосив під час церемонії нагородження «Оскар» у 2025 році.

«Єдина причина, через яку я буду вести церемонію “Оскар” наступного року, полягає в тому, що я хочу почути, як Едріан Броуді закінчить свою промову», – цитує коміка видання Variety.

Нагадаємо, 97-ма церемонія нагородження кінопремії «Оскар» відбулася 3 березня в Лос-Анджелесі. П’ять статуеток отримав фільм «Анора» з російськими акторами, зокрема, і за найкращий фільм та найкращу жіночу роль.