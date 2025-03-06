«Анора» перемогла у п'яти категоіях з шести можливих

Режисера фільму «Анора» Шона Бейкера звинуватили у плагіаті. Колишня актриса Емілі Ворфілд вважає, що режисер під час роботи над цією картиною спирався на ідеї письменниці Алани Масей та самої Емілі Ворфілд побачила в картині про танцівницю стриптизу безліч моментів, описаних у проєкті The Skill Set («Набір навичок»). Про це Емілі Ворфілд розповіла у себе в твіттері та на аналогічній платформі Bluesky.

Емілі пояснює, що The Skill Set був серіалом, сценарій якого написала Алана Массей. Шоу розповідало історію стриптизерки Енні, яка працювала у закладі на Брайтон-Біч. Після того, як головну героїню кидає партнер, вона виявляється вплутаною у справи російської мафії. У 2015 році Емілі Ворфілд знялася в пілотному епізоді серіалу. Свої слова вона підтвердила знімками та відео з проєкту. За словами авторки треду, вона та Алана Масей 9 років тому показували Шону Бейкеру зняту серію. Вони попросили у нього творчої поради, а той не відмовив.

Okay. I was already having a fucking week, but I finally made myself watch Anora, and I can’t sit on this anymore: Baker stole the characters, setting, themes, and tone from a tiny sex worker-made production I was in in 2015, and which was shared with him in 2016 *to solicit his advice*.



[image or embed] — EDW, Defiant Jazz Era (@emilydwarfield.bsky.social) March 5, 2025 at 8:11 AM

Чому The Skill Set не було запущено у виробництво, акторка не уточнює. Розповісти про цю історію зараз вона вирішила після того, як побачила «Анору». Після перегляду фільму вона дійшла висновку, що Шон Бейкер украв у них проєкт. Емілі зауважила, що Шон скопіював навіть костюм, у якому Анора з'являється у будинку Івана.

«Моя подруга доклала стільки сил до того, щоб зняти пілот проєкту, який так і не вийшов, а потім ідею повністю здерли для цього біса фільму? Боже мій», ‒ написала Ворфілд.

Реакції Бейкера на це звинувачення поки немає. Проте воно виявилось не єдиним.

Нагадаємо, фільм «Анора» отримав п’ять «Оскарів», зокрема й за найкращий фільм. Також нагороду отримала й виконавиця головної ролі Макі Медісон. У своїх промовах і режисер, і акторка дякували секс-працівницям за допомогу та обіцяли усіляку підтримку. Проте виявилось, що він зміг зняти «Анору» лише за 6 млн доларів тому, що він не заплатив працівникам знімальної групи та акторам масових сцен, зокрема і секс-працівницям.

Їх звинувачення, опубліковані в Instagram цитує «Антоніна».

«...Бейкер зміг зняти “Анору” всього за 6 мільйонів доларів у Нью-Йорку значною мірою завдяки тому, що він обманював свою команду та брехав їхнім представникам. Це нечувано та незбагненно, щоб фільм вартістю більше 3 мільйонів доларів вийшов поза профспілкою. Він був підписантом SAG і DGA (Screen Actors Guild та Directors Guild of America. — ред.), щоб захистити свій акторський склад і себе, але намагався уникнути зйомок IATSE (International Alliance of Theatrical Stage Employees. — ред.), приховував факти від найбільшої кіноспілки, а потім боровся з ними на смерть, коли все вийшло назовні, щоб не надавати знімальній групі той самий захист і не виплачувати їм зарплату, яка би була співмірна бюджету», ‒ йдеться у повідомлені.

Також виявилося, що ті секс-працівниці та стриптизерки, яких залучав Шон Бейкер до роботи над фільмом, працювали безкоштовно. Причому не тільки як консультантки, а й у кадрі. У США це незаконно. Вони заявляють, що режисер переконав їх зіграти в кіно без оплати, обіцяючи лише згадати в титрах. Але коли ця історія набула розголосу, такі сцени йому довелося вирізати.