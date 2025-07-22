Ініціативу з покращення доступності у Львові профінансує ісландський підприємець Гаральдур Торлейфссон

У Львові буде 100 доступних входів до різних закладів міста. Роботи профінансує ісландська організація RampUp. На ці роботи виділять 100 тис. доларів. Відповідних домовленостей вдалось досягнути під час робочої поїздки міського голови Львова Андрія Садового до міста-партнера Рейк’явіка (Ісландія).

Як повідомили у департаменті архітектури та просторового розвитку ЛМР, проєкт будуть втілювати у кілька черг: по 10 доступних входів на одній локації. Критеріями вибору локацій для реалізації проєкту є можливість створення доступних входів завдяки перемощенню території біля будівлі та влаштування пандусів у мощенні перед входами. Перша черга проєкту розпочинається з ділянки на вул. Січових Стрільців, на відрізку від вул. Костюшка до будинку №17.

«Ми розглядаємо не окремо створені пандуси, а мощення всього простору перед приміщенням для того щоб уникнути фрагментарних змін простору і в результаті реалізації стадій проєкту отримати цілісний результат в різних локаціях міста. Якщо пройтися по вул. Січових Стрільців, від вул. Костюшка в напрямку до вул. Словацького, то бачимо, що вулиця має свій природній ухил і відповідно до цього є різна висота сходинок до закладів. Тому цей перший відтинок включає загальне опрацювання кожного входу і де індивідуально буде нівелюватися рівень мощення, щоб утворилася рівна структура вулиці з доступними входами», – розповіла головна спеціалістка ландшафтного планування, благоустрою та інклюзивності управління формування середовища департаменту ЛМР Анастасія Дзигаленко.

Зокрема, на першому відтинку перемостять тротуар, щоб утворити невеликий підйом під 2%, створюючи мінімальний допустимий майданчик біля входу. Натомість біля «Книгарні Є», де є більша кількість сходинок, ніж сусідніх закладах, влаштують повноцінний пандус на 3,5% з дотримання всіх нормативів та встановлення поручнів.

«Насправді дуже важливо, щоб підприємці розуміли, що вкладання коштів в облаштування доступності в середині своїх закладів – це не пусті витрати, а вкладання у комфорт своїх споживачів, а загалом – це комплексно працює над створенням комфортного і доступного міста», – додає Анастасія Дзигаленко.

Перший етап проєкту триватиме орієнтовно два тижні. Наступні вулиці, де будуть облаштовувати доступні входи, ще в опрацюванні. Як повідомив міський голова Андрій Садовий, ініціатива #RampUp спрямована на допомгу в покращенні доступності до комерційних споруд. На вул. Січових Стрільців це зокрема банк і книгарня.

«Приведемо все до порядку і будемо просити власників приміщень, щоби вони самі зробили туалети, зручні для людей з інвалідністю. Це важливо. Це про гідність», – повідомив Андрій Садовий.

Нагадаємо, у 2023 р, у межах робочої поїздки Андрія Садового до Рейк’явіка домовились, що ініціатива #RampUp, яка успішно працює над доступністю в Ісландії, долучиться до покращення доступності у Львові. Започаткував цю ініціативу Гаральдур Торлейфссон – успішний підприємець, який вже багато років пересувається на кріслі колісному через вроджене генетичне захворювання м’язів. Він профінансував покращення доступності Львова на 100 тисяч доларів.