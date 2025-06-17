Благодійний фонд «Повернись живим» разом із компанією «Укрнафта» передав Стрию автомобіль для перевезення ветеранів на колісних кріслах. Також він обладнаний ручним керуванням. Такого транспортного засобу в громаді досі не було. Зараз інклюзивним автомобілем возять ветеранів на реабілітацію та протезування до Львова, згодом цим транспортним засобом керуватиме ветеран із порушенням опорно-рухового апарату.

Звичайний, на перший погляд, автомобіль Toyota насправді є повністю інклюзивним. Він призначений для перевезення людей, які пересуваються в кріслі колісному. Спецавтомобіль громадській організації «Стрийська сотня. Січові стрільці» передав фонд «Повернись живим».



«Ми довго йшли, щоб отримати цей автомобіль. Історія почалася з того, що в мене є товариш, який після поранення пересувається на візку і йому дуже складно добиратися чи то до лікарні, чи по побутових справах. Я цю історію розповів одному з менеджерів фонду "Повернись живим". Вони почали думати, як допомогти, шукати спонсорів. І так знайшли “Укрнафту”, яка зголосилася. Чотири місяці тому ми отримали цей автомобіль на Стрийську громаду», – розповів ветеран, керівник ГО «Стрийська сотня. Січові стрільці» Василь Здирка.

З першого дня цей спецавтомобіль у Стрию не простоює, а довозить ветеранів із сусідніх міст до Superhumans center на протезування та реабілітацію, чи до інших потрібних їм місць. Керувати цим автомобілем можуть і люди, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом чи ампутовані нижні кінцівки. Toyota обладнана ручним керуванням. Тож надалі за кермо цієї спецавтівки планують посадити ветерана Дениса Досужого. Зараз він ще проходить лікування після важкого поранення.

«Після того, як він пройде лікування, далі навчатиметься, щоб отримати водійське посвідчення. І буде надавати ветеранам на цьому автомобілі послуги з перевезення. Ми плануємо його офіційно працевлаштувати. Це буде свого роду як реабілітація і реінтеграція в цивільне життя. Денис проходить лікування вже понад два роки, він тільки і їздить: лікарня-хата-лікарня», – додав ветеран, керівник ГО «Стрийська сотня. Січові стрільці» Василь Здирка.

Денис Досужий, із позивним АЯКС, захищати Україну від російської агресії пішов ще у 2016 році. Каже, розумів, що його обов'язок – стояти на обороні нашої незалежності. Денис брав участь у боях на Донеччині та Луганщині, в АТО та ООС. Його підрозділ тримав оборону Харкова, брав участь у Харківській наступальній операції. 1 лютого 2023 року, під час штурмових дій на Луганщині, отримав поранення хребта і спинного мозку. З того часу захисник потерпає від нестерпного болю та проходить лікування, але мріє здолати свою недугу і взятися до роботи.

«Автомобіль дуже зручний для людей з інвалідністю, я на собі випробував зручність цього автомобіля. Дуже б хотів навчитися їздити і надалі возити ветеранів», – сказав ветеран Денис Досужий.



Toyota перевозить на тиждень до восьми ветеранів. На місяць так долають по дві-три тис. км. А соціально відповідальний бізнес Стрия ветерани закликають долучатися до обслуговування та забезпечення пальним.