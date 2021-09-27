Чоловіка розшукали поліцейські, зараз він чекає на рішення про депортацію в Іспанію

Незаконний мігрант з Іспанії переховувався від правоохоронців у львівському ТРЦ King Cross Leopolis. Спочатку він жив на парковці торгового центру, а потім «переїхав» всередину.

Як повідомили у прес-службі Державної міграційної служби Львівщини у понеділок, 27 вересня, ще у червні цього року Закарпатським ДМС було прийняте рішення про примусове повернення чоловіка до Іспанії, адже він прибув в Україну поза пунктом пропуску, тобто нелегально. Мета його приїзду в Україну невідома.

Іспанець вирішив не повертатись додому, а натомість втік до Львова та оселився у ТРЦ King Cross Leopolis.

«Розповідає, перше, що впало йому в вічі – це великий торговий центр, де він і вирішив ночувати. Спочатку спальним місцем чоловіка був підземний паркінг, а пізніше він перемістився всередину приміщення», – розповідають у міграційній службі.

Львів’янин Станіслав Кирилов, який часто буває у ТРЦ King Cross Leopolis, розповів ZAXID.NET, що часто бачив іноземця протягом літа.

«Вперше його помітив десь в липні. Чоловік спокійно, невимушено сидів, не чіплявся ні до кого, не жебрачив. Бачив його на першому і на другому поверхах. Він досить високого зросту, смуглявий і досить стильно виглядав. Я помітив, що він завжди був чистий. Декілька разів він сидів у чорних окулярах, слухав музику, щось робив у телефоні», – розповів Станіслав Кирилов.

Львівські поліцейські разом з працівниками міграційної служби знайшли іспанця у п'ятницю, 24 вересня, та склали на нього адміністративний протокол. Незаконного мігранта перевезли до Волинського пункту тимчасового тримання іноземців, звідки його мають відправити на батьківщину.