Жінка вже понад 20 років займається політикою

В Іспанії вперше у світі обрали депутатку до парламенту, яка має синдром Дауна. Нею стала Мар Гальсеран, яка стала представницею регіональної асамблеї Валенсії на сході Іспанії, повідомило у середу, 17 січня, ВВС.

За даними видання, Гальсеран стала першою людиною, яка увійшла до європейського парламенту – регіонального або національного.

45-річна жінка із синдромом Дауна займається політикою з 18 років та підтримує консервативну Народну партію Іспанії. Політикиня зазначила, що на новій посаді хоче, щоб її сприймали, як особистість, а не через інвалідність. Понад 20 років Гальсеран працювала державною службовицею у Валенсії, допомагаючи виробити інклюзивну політику, а також є членкинею організації Asindown, яка займається допомогою сім’ям з дітьми з синдромом Дауна

«Повільно вона пробивалася в партійний апарат. Її відданість окупилася в травні минулого року, коли її додали як 20 ім’я в списку кандидатів, яких політична партія висувала на регіональних виборах у Валенсії», – повідомило The Guardian.

За словами політиків та представників організації людей із синдромом Дауна, призначення Мар Гальсеран є чудовою новиною для подолання бар’єрів та інклюзивності.