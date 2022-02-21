На аукціон історична будівля у Деражні була виставлена за 320 тис. грн

Будинок приватного повіреного адвоката Периторіна у Деражні на Хмельниччині продали за 700 тис. грн. Під час аукціону ціна історичної будівлі зросла більш ніж удвічі – стартова ціна була всього 320 тис. грн. У 2013 році цей будинок включили до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Хмельницької області, а в реєстрі ця історична споруда значиться як «особняк приватного адвоката Периторіна», 1910 року побудови.

Як розповіли у Фонді держмайна України, у аукціоні взяли участь три учасники, які під час торгів збільшили ціну приміщення з майже 320 тис. грн — до 700 тис. грн. «Після підписання відповідних документів переможець торгів отримає у власність одноповерхову будівлю з підвальним приміщенням та прибудованою котельнею загальною площею 712,9 кв. м. Будівельні характеристики: фундамент – камінний, стіни – цегляні, покрівля – шиферна, перекриття – дерев’яне, підлога – дерев’яна, сходи – дерев’яні. Наявна електрика», — уточнили у Фонді держмайна.

У 1918 р. у особняку приватного адвоката Периторіна була заснована перша гімназія в Деражні, пізніше, за радянських часів, заклад був реформований у «єдину трудову школу» (будинок піонера). Останнім часом приміщення пустувало. Будинок обліковувався на балансі центрально-західного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Хмельницький).