Італія надасть 13 млн євро на підтримку енергосистеми України
Загалом Фонд підтримки енергетики України отримав понад 1 млрд євро внесків
Італія внесе 13 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Отримані гроші спрямують на закупівлю обладнання, ремонт і посилення української енергосистеми в умовах російських атак. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України в п’ятницю, 28 лютого.
Зазначається, що відповідну угоду про внесок Італії до Фонду підписав надзвичайний і повноважний посол Італії в Україні Карло Формоза у присутності заступника міністра енергетики України Романа Андарака.
З моменту свого створення у квітні 2022 року Фонд підтримки енергетики України отримав понад 1 млрд євро внесків від партнерів. Донори Фонду – уряди та бізнес з понад 30 країн, зокрема країн Євросоюзу, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.
«За час свого функціонування Фонд став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері, завдяки якому українські енергетики мають змогу відновлювати енергообʼєкти після російських атак, здійснювати ремонти, встановлювати нові потужності», – додали у відомстві.
Як писав ZAXID.NET, 28 лютого Міністерство енергетики України запустило застосунок «Укренерго», який сповіщатиме користувачів про стан енергосистеми в регіонах. Застосунок доступний для завантаження у Play Market та App Store.