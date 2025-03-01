Роман Андарак та Карло Формоза під час підписання угоди про внесок до Фонду підтримки енергетики України

Італія внесе 13 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Отримані гроші спрямують на закупівлю обладнання, ремонт і посилення української енергосистеми в умовах російських атак. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України в п’ятницю, 28 лютого.

Зазначається, що відповідну угоду про внесок Італії до Фонду підписав надзвичайний і повноважний посол Італії в Україні Карло Формоза у присутності заступника міністра енергетики України Романа Андарака.

З моменту свого створення у квітні 2022 року Фонд підтримки енергетики України отримав понад 1 млрд євро внесків від партнерів. Донори Фонду – уряди та бізнес з понад 30 країн, зокрема країн Євросоюзу, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

«За час свого функціонування Фонд став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері, завдяки якому українські енергетики мають змогу відновлювати енергообʼєкти після російських атак, здійснювати ремонти, встановлювати нові потужності», – додали у відомстві.

Як писав ZAXID.NET, 28 лютого Міністерство енергетики України запустило застосунок «Укренерго», який сповіщатиме користувачів про стан енергосистеми в регіонах. Застосунок доступний для завантаження у Play Market та App Store.