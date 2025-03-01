Застосунок допоможе регулювати енергоспоживання

У п’ятницю, 28 лютого, міністерство енергетики України запустило мобільний застосунок «Укренерго», функція якого – сповіщати користувачів про стан енергосистеми в регіонах. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

Зазначається, що застосунок розробили у співпраці з НЕК «Укренерго» та Данським енергетичним агентством. Додаток має інформувати користувачів про стан електромережі та доступність електроенергії у кожному регіоні.

«Мета розробки — мінімізувати використання електроенергії споживачами у періоди обмеженого постачання, щоб уникнути аварійних відключень», – повідомили у пресслужбі Міненерго.

За словами міністра клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларса Огора, застосунок інформуватиме користувачів, коли в енергосистемі спостерігатиметься дефіцит. Очікується, що люди, які користуються додатком, після сповіщення «Укренерго» знижуватимуть споживання для стійкості системи.

Також у застосунок додали рекомендації щодо того, як споживачі можуть зменшити споживання електроенергії. Додаток можна завантажити у Play Market та App Store.