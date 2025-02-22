Вітрова та гідроенергія становлять понад дві третини загального обсягу електроенергії, яку виробили з відновлювальних джерел

У 2023 році частка валового споживання електроенергії в Європі з відновлюваних джерел енергії склала понад 45% відсотків від всієї спожитої енергії, що значно більше, ніж у 2022 році. Це є рекордним рівнем для Європейського Союзу, повідомили у пресслужбі Євростату.

За даними статистичної організації, у 2023 році на частку відновлюваних джерел енергії припадало 45,3% валового споживання електроенергії в ЄС, що на 4,1 відсоткового пункту (в.п.) більше за показник у 2022 році – 3,5 в.п. Зазначається, що такий показник став найбільшим річним збільшенням частки відновлюваної енергії у валовому споживанні електроенергії з 2004 року. Так, найбільших показників зі зростання валового споживання електроенергії країни ЄС досягли у 2023 (4,1 в.п), 2022 (3,5 в.п) та 2020 (3,3 п.п) роках.

Вітрова та гідроенергія становлять понад дві третини загального обсягу електроенергії, яку виробили з відновлювальних джерел – 38,5% та 28,2%. Виробництво сонячної енергії склало 20,5% від виробництва відновлюваної енергії, а на тверде біопаливо та інші відновлювані джерела припадало 6,2% і 6,6% відповідно. Втім, серед усіх видів відновлюваного виробництва енергії сонячна є такою, яка найшвидше зростає – її виробництво виросло з 7,4 ТВт-год у 2008 році (1% від загального обсягу) до 252,1 ТВт-год у 2023 році.

Статистика споживання відновлюваної електроенергії у країнах Європи

За даними Євростату, понад 75% електроенергії, спожитої у 2023 році, було вироблено з відновлюваних джерел у трьох країнах Європи:

в Австрії (87,8%, переважно гідроенергетика),

Швеції (87,5%, переважно гідроенергетика та вітряна енергія),

Данії (79,4%, переважно вітрова енергетика).

Частки вище 50% також зареєстровані:

в Португалії (63,0%),

Хорватії (58,8%),

Іспанії (56,9%),

Латвії (54,3%),

Фінляндії (52,4%).

Водночас найменшу частку відновлювана електроенергія склала на Мальті (10,7%), в Чехії (16,4%), Люксембурзі (18,0%) та Угорщині (19,5%).

Серед європейських країн, які не є членами Євросоюзу, найбільшу частку виробництва електроенергії з відновлюваних джерел має Норвегія (майже 120%) – країна виробляє більше електроенергії з відновлюваних джерел, ніж споживає загалом.