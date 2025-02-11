Рішення про добудову енергоблоків ухвалили у квітні 2024 року

На пленарному засіданні у вівторок, 11 лютого, депутати Верховної Ради підтримали правку, що передбачає закупівлю у Болгарії реакторів російського виробництва для добудови блоків Хмельницької АЕС у Нетішині. Про це повідомила низка депутатів, які розкритикували таке рішення.

Закупівлю російських реакторів для української АЕС підтримали 269 депутатів, зокрема фракції «Слуга народу» та «Батьківщина», та групи «Платформа за життя та мир», «За майбутнє», «Довіра» і «Відновлення України».

Ще у квітні 2024 року Кабмін схвалив добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС, щоби компенсувати енергетичні потужності, втрачені через окупацію Запорізької АЕС. Після поновлення роботи на третьому та четвертому енергоблоках, які зараз готові на 75-80% і 25-30% відповідно, і будівництва п'ятого та шостого – Хмельницька АЕС стане найбільшою в Європі.

Проти добудови енергоблоків виступали екозахисники, а деякі критики вказували на невчасність таких проєктів під час війни, а також застарілий проєкт добудови. Пізніше стало відомо, що для встановлення на ХАЕС планують купити ядерні реактори російського виробництва в Болгарії. За даними «Наших грошей», Болгарія купила ці реактори у Росії для АЕС «Белене» за приблизно 600 млн доларів (в еквіваленті). Але фінансові консультанти з Mazars провели дооцінку, після якої вартість продажу реакторів Україні підвищили до 1,1 млрд доларів. У лютому «Енергоатом» замовив перерахунок кошторису для будівництва нових блоків.

Ухвалений документ ще має підписати президент Володимир Зеленський, але напередодні він його публічно підтримав. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, добудова третього енергоблока ХАЕС може тривати 2,5-3 роки, четвертого – до 4 років.

Громадська організація Центр протидії корупції назвав голосування депутатів «аферою зі злиттям щонайменше 600 млн євро».

Додамо, що Хмельницька АЕС розташована в місті Нетішин Хмельницької області. На електростанції працює два ядерних реактори, запущені у 1987 і 2004 роках. У 2014 році Верховна Рада України ухвалила будівництво третього та четвертого енергоблоків, однак роботи призупинили через відмову України від послуг російської компанії, яка мала надати кредит, що покрив би 80% витрат.