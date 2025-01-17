Пільговий тариф діятиме до перевищення певного ліміту споживання

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про диференціацію пільгового тарифу на електроенергію, яка дозволяє українцям платити за електричне опалення за пільговим тарифом. За допомогою механізму ПСО споживачі будуть платити за повним тарифом виключно якщо перевищать встановлений ліміт електроспоживання, повідомив у п’ятницю, 17 січня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, а на час опалювального сезону в Україна не буде змінюватися чинний тариф на електроенергію – 4,32 грн за кВт/год. Водночас держава забезпечила пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки – він становитиме 2,64 грн за кВт/год.

Денис Шмигаль зазначив, що пільговий тариф для споживачів електроопалення зберігатиметься до перевищення ліміту в обсягах – якщо споживач перевищить ліміт у 2000 кВт/год, він буде платити повний тариф. Решту спожитої електроенергії платитимуть за пільговим тарифом.

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