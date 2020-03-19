Італія випередила Китай за кількістю загиблих від коронавірусу

В італійському місті Бергамо тіла загиблих від епідемії коронавірусу були змушені везти військовими вантажівками в сусідні міста

В Італії від коронавірусу вже померло більше людей, ніж у Китаї. Про це інформує ВВС.

Лише за останню добу в країні померли 427 людей. Загалом в Італії зафіксовано 3405 смертей від коронавірусу, тоді як в Китаї, звідки вірус поширився на інші країни – 3249.

Напередодні також стало відомо, що вперше за час пандемії в Китаї не зафіксували жодного нового випадку зараження всередині країни: коронавірус виявили лише в 34 людей, і всі вони прибули до КНР з інших країн – переважно з Ірану, Італії та Іспанії.

Загалом у світі станом на вечір 19 березня коронавірус виявили в понад 230 тис. людей.

Найбільше хворих, окрім Італії та Китаю – в Ірані (понад 18 тис.), Іспанії (17 тис.), Німеччині (14 тис.), США (10 тис.), Франції (9 тис.) та Південній Кореї (8 тис.).

В Україні ж на цей момент підтверджені 21 випадок коронавірусу, три з них летальні – померли 71-річна жінка з Житомирської області, 33-річна з Чернівецької області, а також 56-річна жінка з Івано-Франківська.