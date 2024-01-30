Вальтера Біота засудили до 29 років ув'язнення

Апеляційний військовий суд у Римі відправив до в’язниці на 29 років екс-офіцера військово-морського флоту Італії Вальтера Біота. Про 30 січня повідомило італійське видання ANSA.

59-річний капітан фрегата і батько чотирьох дітей Вальтер Біот визнаний винним у продажі секретних документів. Італійця спіймали на передачі документів співробітникам російського посольства. У 2021 році Італія вислала двох співробітників посольства Росії у зв'язку з цією справою.

На суді прокурори продемонстрували зображення, на яких Вальтер Біот фотографує на свій мобільний телефон документи і екран комп'ютера. Деякі з 19 документів, сфотографованих Біотом, мали «високий рівень секретності для НАТО, а один був цілком секретним». На думку обвинувачення, Біот міг продавати секретні документи і в інших випадках.

Зазначається, що Біот отримав строк на рік менший, ніж він отримав у суді першої інстанції. У підсумку, його визнали винним у шпигунстві на Росію та хабарництві та присудили 29 років в’язниці.