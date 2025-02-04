У мережі з'явився перший тизер продовження науково-фантастичного фільму жахів «М3ґан 2». Він має з’явитись у кінотеатрах вже цього літа.

Події фільму відбуваються через два роки після кривавих подій першої частини. Творчиня ляльки-вбивці Джемма, яка тепер стала відомою акторкою, намагається підкорити штучний інтелект. Проте, військова корпорація створює нову зброю — ляльку Амелію, в основу якої покладено технологію м3ґан. Щоб врятувати світ, Джемма змушена повернути свою моторошну ляльку та зробити її ще більш небезпечною.

Головні ролі у фільмі виконають Еллісон Вільямс та Вайолет МакГроу. Одну з ролей зіграла українська акторка Іванна Сахно.

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Іванна Сахно – акторка українського походження, яка працює в Голлівуді. Вона народилася у 1997 році у Києві, у родині кінематографістів: режисерки Галини Кувівчак-Сахно та кінооператора Анатолія Сахна. З раннього дитинства почала зніматися в українських телевізійних стрічках, зокрема у першому ситкомі «Леся+Рома» (2005-2008), а у 2013 році вийшов фільм «Іван-сила», в якому Іванна виконала головну жіночу роль. У 2016 році акторка отримала премію «Телетріумф» за роль у стрічці «Чорна квітка».

У 15 років Іванна Сахно разом з батьками переїхала до США. Там вона навчалась у Інституті театру та кіно Лі Страсберга в Лос-Анджелесі. Зіграла у стрічках «Тихоокеанський рубіж. Повстання» (реж. Стівен ДеНайт) та «Шпигун, який мене кинув» (реж. Сюзан Фогель) тощо.