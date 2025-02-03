Одну з головних ролей зіграла Ірма Вітовська

Вийшов трейлер української драми «Безвихідь». В український кінотеатрахфільм з’явиться 20 лютого. Режисеромкартини є військовий, колишній командир штурмової групи добровольчого батальйону «Донбас» Тарас Костанчук (Бішут). Саме його історія лягла в основу фільму «Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас"».

Події фільму відбуваються в Чернігові у перші дні початку повномасштабного вторгнення. Група людей різного віку та соціального статусу ховається від обстрілів у підвалі багатоповерхівки. Після вибуху вхід завалює, всі залишаються у підвалі на сім діб, зіштовхуючись із голодом та постійною небезпекою. Під тиском страху та невизначеності люди розділяються на ворогуючі групи.

«Ідея виникла внаслідок почутого від близьких людей, які пережили жахіття лютого-березня 2022 року, сидячи в підвалах під безперервними обстрілами російських окупантів. У такій ситуації опинилися десятки тисяч мирних жителів прифронтових міст. Не було розуміння, як це закінчиться і скільки доведеться там перебувати. Люди з часом забувають, через що довелося пройти іншим, але це не можна залишати поза увагою. Хотілося показати, наскільки українці різні, і водночас, що їх об'єднує. Вони різні за соціальним статусом, вихованням, освітою, походженням та життєвим досвідом. Але всі вони однакові у своєму прагненні бути вільними та незалежними. У критичний момент, у найстрашніші хвилини, люди готові піднятися, ризикуючи власним життям, заради майбутнього своєї країни», – розповів Костанчук, для якого цей фільм став режисерським дебютом.

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Головні ролі у стрічці зіграли Ірма Вітовська(«Брама», «Мої думки тихі», «БожеВільні»), Богдан Бенюк («Мати апостолів», «Мій карпатський дідусь»), Олег Драч («Кіборги», «Снайпер. Білий ворон», «Довбуш») та інші.