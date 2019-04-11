«Ієрархам ПЦУ не дають вказівок з Адміністрації президента»

Упродовж 10-11 квітня у Львові зі своїм першим візитом перебуває предстоятель Православної Церкви в Україні митрополит Епіфаній. У вкрай щільному графіку ієрарх знайшов час, щоб поспілкуватися з львівськими журналістами. ZAXID.NET зібрав відповіді митрополита Епіфанія на найважливіші питання, що лунали під час зустрічі.

Про виборчу кампанію

Ці вибори досить складні. Напевно, таких складних виборів в Україні ще не було. Оскільки нашому ворогові не вдалося перемогти нас фізично, тож зараз відбуваються спроби розділити нас зсередини. Лунає мова ненависті. Наша церква вже робила певні заяви про те, що не потрібно вести таку передвиборчу кампанію і ділити суспільство навпіл.

Ми за те, щоб цього не було, а кампанія була чистою. Ми не ділимо своїх парафіян за політичними поглядами. У нас є парафіяни, які підтримують одного кандидата, і є парафіяни, які підтримують іншого кандидата. І церква не має їм права вказувати.

Про ризик втрати Томосу

Я не бачу ризику втратити Томос. Рішення про надання чи відкликання Томосу приймає лише Вселенський патріарх. І це рішення незворотнє. Томос – це вже історичний доконаний факт, який відбувся.

З боку РПЦ в Україні лунають певні заяви, щоб схилити своїх вірних до певних рішень під час виборів. Мовляв, зміниться влада, і Томос відкличуть. Це можна розцінювати як моральний тиск і намагання стримати процес переходу громад до ПЦУ. Однак рішення про надання Томосу прийнято раз і назавжди.

Про стосунки ПЦУ та РПЦ

Наша церква відкрита для ієрархів, духовенства і мирян, які ще перебувають у складі РПЦ, але з їхнього боку немає жодної відповіді. Можливо, ще пройшло замало часу. Ми з позитивом спостерігаємо за переходом парафій до складу єдиної помісної Православної Церкви в Україні. Цей процес активніше відбувається на заході України, на сході ситуація складніша. Однак він незворотній.

У Львові митрополит Епіфаній заперечив можливість втрати Томосу ПЦУ після президенських виборів (фото прес-служби ЛМР)

Ми не ставимо певних хронологічних рамок для таких переходів. Головне, щоб все відбувалося мирно і добровільно. Звинувачення щодо захоплення храмів цілковито безпідставні. Храм – це майно громади. Якщо громада визначилась із переходом, то ніхто не може її звинуватити у захопленні свого власного храму.

Про церковні реформи

Багато запитують про можливі реформи ПЦУ, календарні чи інші речі. Я готовий до певних реформ, але в церкві має визріти повне сприйняття таких рішень. Реформи не повинні розділяти, втілювати їх потрібно з розумом.

Нас критикують, що ми дуже закрита структура. Ми готові поступово змінюватись, бути більш відкритими для наших вірних. Однак зміни не стосуються віровчення. Щодо адміністративних питань існує домовленість, прийнята ще до Об’єднавчого собору, що всі ієрархи зберігають свої позиції і після створення єдиної церкви.

Про бідність і соціальне служіння

Ми посилюємо напрям соціального служіння нашої церкви. Як предстоятель церкви я намагаюсь показувати приклад нашому духовенству. Відвідую соціальні заклади, зі студентами Київської православної богословської академії роздаю їжу на майдані.

Зараз в Україні складна ситуація, бідність. Для когось це питання навіть на першому місці, однак ми повинні розуміти, що без свободи ніколи не буде добробуту. Впевнений, що поступово ми здолаємо межу бідності.

Про стосунки з Адміністрацією Президента

Мене запитують про дзвінки з Адміністрації Президента нібито з якимись проханнями. Питають: «Чи є у вас номер телефону президента?». Скажу чесно, у мене немає номера президента. Я з ним бачуся тільки офіційно. Ми практично не зустрічаємося, з Адміністрації Президента нам не дають вказівок.

Я не вірю в те, щоб нашим владикам телефонували з адміністрації і давали вказівки за те, щоб згадували ім’я Петра Олексійовича. Де? Під час богослужінь? Ми згадуємо просто загалом, щоб в Україні пройшли в молитві чесні, справедливі вибори.

Звичайно, що ми вдячні Петру Олексійовичу за те, що він зробив для автокефалії Православної Церкви в Україні. Буде несправедливо, якщо ми забудемо ці добрі справи. Ми говоримо правду, але не пропагуємо. Закликаємо до справедливих і чесних виборів. З Божою допомогою другий тур пройде мирно, спокійно і демократично, як це було і в першому турі.