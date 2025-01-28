Вийшов трейлер нового фільму «Луні Тюнз: Врятувати планету»
У кінотеатрах він з’явиться з 27 лютого
Відома франшиза від студії Warner Bros. Animation повертається на великі екрани. Мультфільм «Луні Тюнз: Врятувати планету» стартує в українському прокаті з 27 лютого.
У новому мультфільмі знайомі герої, Поркі Піг та качур Даффі Дак, стикнуться із міжпланетною небезпекою та сміливо вирушать у космос, аби врятувати Землю від загрози!
Сценаристом анімації виступив Кевін Костелло, відомий своєю роботою із культовими персонажами у фільмі «Том і Джеррі» 2021-го року. Зрежисував стрічку Пітер Браунгардт (мультсеріал «Веселі мелодії»).
Прем'єра стрічки відбулася на міжнародному фестивалі анімаційних фільмів в Аннсі.
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За сюжетом, майбутнє планети під загрозою, і лише двоє героїв можуть урятувати людство. Поркі Піг та Даффі Дак вирушають у відкритий космос, аби перемогти інопланетного лиходія, що задумав підірвати Землю. Адже єдина надія світу перед небезпекою – це порося і качур.