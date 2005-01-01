Із наступного тижня у Львові почнуть обирати компанію-забудовника сміттєпереробного заводу

Львів уклав договір із ЄБРР та отримав €35 млн

ЕкономікаМарта Когут, 1 червня, 19:15 5301

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Уже з наступного тижня почнуть обирати компанію-забудовника. Сміттєпереробний завод у Львові планують збудувати за два роки. Натомість Грибовицький полігон рекультивують за п‘ять років.

Вадим Ноздря, директор ЛКП «Зелене місто», каже: «Пройти тендер і реально побудувати такий завод у Львові, може реально один із лідерів європейського ринку, який має мати досвід будівництва щонайменше двох схожих за потужністю комплексів за останніх 7 років».

У п’ятницю, 1 червня, у Києві відбулось підписання договорів щодо виділення коштів від ЄБРР та Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P). Йдеться про 35 млн євро, які місто отримає на будівництво сміттєпереробного комплексу та рекультивацію полігону в Грибовичах. 25 млн євро місто має повернути впродовж 13-ти років. Ще 10 мільйонів повертати не потрібно – це грант.

«Ми пережили рік сміттєвої блокади. Якщо би не ті колеги, що є тут, якщо би не посли Європейського союзу, то я не знаю, як би то було. Якщо би наші колеги депутати не голодували під управлінням президента, якщо би наші всі ієрархи усіх церков не писали Порошенку і Гройсману – припиніть сміттєву блокаду – не знаю, як би то було», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Упродовж півтора року розробляли технічну документацію. Допомагав у цьому уряд Франції і зокрема компанія Egis. А будівництво самого заводу буде під контролем Євросоюзу. Марина Петров, заступниця директора представництва ЄБРР в Украні, каже: «Для нас дуже велика честь сьогодні підписати цей договір. Тому що Львів один із найактивніших партнерів ЄБРР в Україні».

Львівський сміттєпереробний завод працюватиме на основі механіко-біологічної технології переробки. У механічній частині розмістять сита, де розподілятимуть сміття на органічні та неорганічні відходи. Органічні будуть компостувати, а неорганічні – сортувати та переробляти. У біологічній частині робитимуть компост. Такі сміттєсортувальні та переробні заводи не новина у сусідній Польщі. Там понад сотня таких підприємств.

Каміл Мацек, керівник комплексу механіко-біологічної переробки ТПВ у Польщі, каже: «Ми маємо можливість переробляти 60 тис. тонн відходів із яких 54 тонни – не сортоване сміття. Це дуже великий об’єм. Ми повністю обслуговуємо наш повіт, сусідній та декілька містечок із третього повіту».

Мешканці польського міста Стальова Воля кажуть: жодного дискомфорту через сміттєпереробний завод не відчувають.

Каміл Мацек пояснює: «Ми розташовані далі від міста. Здається, що під нами асфальт. Насправді, це таке ізоляційне покриття, яке запобігає потраплянню будь-яких відходів до землі. Також ми не маємо права погано впливати на здоров’я людей, тому в нас тут працюють вентиляції та очищувачі повітря».

Польські колеги запевняють: такі заводи є повністю безпечними для навколишнього середовища та людей, які живуть поруч та працюють на лінії.

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