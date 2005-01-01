Із Перемишля у Нижанковичі прибув поїзд із подарунками для дітей

У Нижанковичі із Перемишля приїхав поїзд із подарунками для дітей Старосамбірського району

У четвер, 28 грудня, до с. Нижанковичі із Перемишля прибув поїзд із подарунками для дітей, які збирали польські волонтери громадської організації«Лінія 102». Українсько-польський проект «Миколай без кордонів» реалізовують вдруге. Цього року подарунки отримали 306 дітей.

«У рамках акції волонтери та підприємці з Перемишля зібрали кошти, іграшки, солодощі та фрукти, з яких було сформовано 306 подарункових наборів для дітей. Подарунки привезли поїздом по колії європейського стандарту Перемишль-Нижанковичі-Хирів, яка не використовувалася з 1994 року та була розчищена з боку Польщі зусиллями добровольців у листопаді 2016 року. Влітку 2016 року українські залізничники відремонтували короткий відрізок колії, тож вперше поїзд доїхав безпосередньо до станції Нижанковичі», – повідомив керівник прес-служби «Кредобанку», який є партнером акції, Віктор Гальчинський.

У Нижанковицькій загальноосвітній середній школі І-ІІІ ступенів організували дитяче свято, під час якого святий Миколай роздав подарунки дітям, батьки яких служать або загинули в АТО, дітям з багатодітних родин та дітям польського походження Старосамбірського району, також подарунки отримали усі школярі молодших класів Нижанковицької школи.

Польські волонтери другий рік поспіль привозять подарунки для дітей у Нижанковичі

«Ми в «Кредобанку» дуже раді знову виступити партнером акції «Миколай без кордонів» та допомогти організувати це свято з українського боку, оскільки це справді цікава подія, яка не тільки дарує свято дітям, а й відкриває можливості для дружнього спілкування людей по обидва боки українсько-польського кордону. Ми послідовно підтримуємо культурні та освітні проекти, які заохочують дружні стосунки між Україною та Польщею» – зазначив під час святкування перший заступник голови правління ПАТ «Кредобанк» Дам’ян Раґан.

Цьогоріч почесний патронат акції надали маршалок Сейму Польщі Марек Кухцінські, голова Верховної Ради України Андрій Парубій, міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Блащак, посол України в Польщі Андрій Дещиця та генеральний консул Польщі у Львові Рафал Вольскі. Партнерами акції також стало ПАТ «Укрзалізниця» та польська компанія Hensfort, яка виготовила нові двері для Нижанковицької школи.