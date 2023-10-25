Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що країна буде відмовляти у візах офіційним особам ООН після зауважень генерального секретаря Антоніу Гутерреша, які, за словами Ердана, виправдовують напад ХАМАС на Ізраїль.

«Через його зауваження ми будемо відмовляти у видачі віз представникам ООН. Настав час дати їм урок», – сказав він в ефірі армійського радіо, повідомляє The Times of Israel.

Він зазначив, що Ізраїль вже відмовив у візі заступнику генерального секретаря з гуманітарних питань Мартіну Гріффітсу.

Нагадаємо, напередодні під час виступу в ООН генсек Антоніу Гутерреш заявив, що «напади ХАМАС на Ізраїль відбувалися не у вакуумі», оскільки «палестинський народ уже 56 років перебуває в умовах задушливої окупації». Водночас він наголосив, що невдоволення палестинського народу не може виправдати жахливі напади ХАМАСу, які, своєю чергою, не можуть виправдати колективне покарання палестинського народу.

Представник Ізраїлю Гілад Ердан піддав критиці цю промову, назвавши її «шокуючою», і закликав Гутерреша «негайно піти у відставку».