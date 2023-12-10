ЦАХАЛ заявив про взяття у полон великої групи членів ХАМАС

Речник збройних сил Ізраїлю Даніель Хагарі повідомив про масову здачу в полон членів ХАМАС у Секторі Гази. Про це 9 грудня пише The Times of Israel.

За словами Хагарі, терористи, які здалися, передали ізраїльським військовим зброю і спорядження. Взяті в полон бойовики скаржаться, що керівництво ХАМАС не поінформоване про складну ситуацію, в якій вони перебувають на місцях. Речник ЦАХАЛ також повідомив про «поширену думку, що керівництво ХАМАС у підпіллі не дбає про населення Гази на поверхні», і це також непокоїть оперативників руху.

Також ізраїльські ЗМІ опублікували відео взяття полонених бійцями ЦАХАЛ. На відео видно роззброєних та майже повністю роздягнутих бойовиків ХАМАС – це є частиною стандартного армійського протоколу Ізраїлю, що дозволяє уникнути самопідривів терористів-смертників.

До слова, раніше радник з національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі заявив у суботу, що понад 7 тис. палестинських бойовиків були знищені під час війни проти ХАМАСу в секторі Гази.