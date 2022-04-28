Польвоий госпіталь завершив свою роботу, але співпраця між українськими і ізраїльськими лікарями продовжуватиметься

Ізраїльський мобільний госпіталь, який понад місяць працював на Львівщині, неподалік українсько-польського кордону, 28 квітня завершує свою місію. За цей час у ньому пролікували понад 7 тисяч людей, повідомив 28 квітня голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Ізраїльський польовий госпіталь «Кохав Меір» (у перекладі з івриту «Блискуча зірка») розпочав роботу 22 березня у Мостиськах. У ньому ізраїльські медики спільно з українськими надавали медичну допомогу переселенцям, пораненим захисникам, мешканцям навколишніх громад. Загалом за цей час пролікували понад 7 тисяч людей.

«З перших днів великої війни росії проти України ми отримуємо допомогу від Ізраїлю. Це і ліки, й медичне обладнання. Маємо підтримку Ізраїлю і в інших сферах. Навіть мобільний госпіталь наші союзники назвали «Блискуча зірка» – на честь колишньої прем’єр-міністерки Ізраїлю Голди Меїр, яка народилася в Україні. Ізраїльський мобільний госпіталь на території Львівщини завершив свою місію, але не завершується наша співпраця. З такими надійними союзниками перемога наша близько», – написав Максим Козицький.

У ізраїльському польовому госпіталі працювало понад 60 медиків з різних клінік Ізраїлю, які надавали пацієнтам усю необхідну медичну допомогу. У ньому навіть 1 квітня народилася здорова дитина.