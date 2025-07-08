У липні ми покажемо два фільми, зняті режисерками — «Корсет» (на головному фото) Марі Кройцер та «Явних проявів немає» Аліни Горлової.

«Корсет» (2022) — біографічна (хоча не на 100%) стрічка про імператрицю Єлизавету Баварську, культову особистість в історії Австро-Угорської імперії. Її життя екранізували неодноразово, та Марі Кройцер вдалося перетворити розповідь про життя дружини монарха на феміністичний маніфест.

Кройцер не соромиться змінювати факти біографії Сіссі, яку грає одна з найкращих акторок свого покоління, Вікі Кріпс («Примарна нитка», «Острів Бергмана» та інші). Її шлях — творче переосмислення зі збереженнями ключових подій, однією з яких тут є 40-річчя імператриці, після якого в суспільстві, непривітному до жінок, наступає «старість».

Як героїня «Корсету» бореться зі стереотипами і «золотою кліткою» життя в палаці, і що це означає для сучасних глядачів і глядачок — обговоримо разом після показу.

Показ фільму відбудеться 9 липня о 18:30.

«Явних проявів немає» (2018) Аліни Горлової — документальна стрічка про Оксану Якубову, військовослужбовицю, яка проходить реабілітацію і лікування під посттравматичного стресового розладу. Ніби не маючи помітних — для лікарів і для суспільства — симптомів, жінка страждає від панічних атак, не може адаптуватись до цивільного життя і дати раду з пережитим.

«Явних проявів немає» — документальна стрічка про військовослужбовицю Оксану Якубову (кадр з фільму)

Режисерка знайшла поетичне та кінематографічне втілення переживанням своєї героїні, не мелодраматизує їх, а дає глядачам і глядачкам зануритись у тривожний стан Оксани, співпереживати їй і тим, хто, як і вона, пішли захищати країну.

Фільм знятий до повномасштабного вторгнення, але вже тоді піднімав важливі теми реабілітації військових — фізіологічної та психологічної, і видимості проблем, з якими стикаються люди, що пережили травматичні події на війні.

«Явних проявів немає» зарахували до ста найкращих фільмів, знятих в Україні за всі часи існування кіноіндустрії на наших теренах.

Показ фільму відбудеться 16 липня о 18:30, а опісля ми поговоримо з режисеркою, Аліною Горловою.