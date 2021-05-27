Кабінет Міністрів оголосив повторний конкурс на зайняття посади Голови Національної служби здоров’я (НСЗУ). Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Конкурс стартує 27 травня 2021 року, подати документи можна до 2 червня. Кандидати проходитимуть тестування та співбесіду.

Голову НСЗУ двічі намагалися обрати, коли Міністерство охорони здоров’я очолював Максим Степанов. Екс-міністр навіть проводив із кандидатами співбесіди, однак голови цієї установи так і не було обрано.

Наразі обов’язки керівника Національної служби здоров’я тимчасово виконує Андрій Віленський.

Національна служба здоров’я України – це ключове відомство у медичній реформі. Саме через НСЗУ здійснюється фінансування лікарень у рамках медреформи: лікарні отримують гроші за фактами наданих послуг, тоді як до медреформи ці гроші розподілялися фактично в ручному режимі.