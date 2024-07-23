Уряд доручив обласним адміністраціям забезпечити організований початок навчального року залежно від безпекової ситуації

Кабінет міністрів затвердив дати початку та закінчення нового навчального року в загальноосвітніх школах. Новий навчальний рік для школярів розпочнеться з 2 вересня 2024 року і триватиме до 30 червня 2025 року, повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки у вівторок, 23 липня.

Як пояснили в міністерстві, визначаючи межі навчального року, уряд орієнтувався на відсутність звернень від абсолютної більшості громад щодо початку навчального року раніше і потребу в часі на ретельну підготовку закладів освіти до приймання учнів. Водночас у відомстві зазначають, що кожен заклад освіти може самостійно визначати структуру навчального року та форми організації освітнього процесу. Зокрема, з огляду на те, наскільки навчання в умовах війни вплинуло на психічний стан та інтелектуальний розвиток учнів, чи є в них освітні втрати, якою є безпекова та енергетична ситуація тощо. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд доручив обласним адміністраціям забезпечити організований початок навчального року залежно від безпекової ситуації.

Зазначимо, що у львівських школах новий навчальний рік 2024-2025 розпочнеться на два тижні раніше – 19 серпня. Це пов’язано з надзвичайно складною ситуацією з електроенергією. А планові зимові канікули розпочнуться 21 грудня. Якщо ситуація з електроенергією погіршиться, канікули продовжать.

За словами освітнього омбудсмана Сергія Горбачова, правові підстави розпочинати новий навчальний рік у школах раніше ніж 1 вересня наразі відсутні. Однак він допускає, що таке рішення може бути правильним, хоча й складним у реалізації.