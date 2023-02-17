Кабінет міністрів погодив рішення про передання в управління компанії «Чорноморнафтогаз» (входить до групи Нафтогаз) акцій облгазів, заарештованих у вересні 2022 року. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Погоджено з метою запобігання ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері пропозицію Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» щодо передачі в управління акціонерному товариству «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» низки активів, на які ухвалою Печерського районного суду Києва від 22.09.2022 накладено арешт», – йдеться в його повідомленні.

Цим же рішенням уряд доручив «Чорноморнафтогазу», Міністерству енергетики і Національній комісії, що здійснює регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг вжити заходів щодо запобігання ризику збою та/або переривання функціонування цих активів.

Як пише Forbes з посиланням на дані судового реєстру, йдеться про:

61% акцій «Тернопільгазу»;

81,36% акцій «Коростишівгазу»;

32,9% акцій «Кіровоградгазу» (контрольний пакет «Кіровоградгазу» «Нафтогаз отримав раніше);

14,68% акцій «Хмельницькгазу»;

65,77% акцій «Мелітопольгазу»;

по одній акції низки інших облгазів.

Зауважимо, що у травні минулого року Кабмін передав в управління «Чорноморнафтогазу» заарештовані активи облгазів, які суд раніше передав АРМА. Водночас вичерпний перелік переданих активів не був опублікований, але з фото, які тоді публікувало ДБР, випливало, що серед них є компанії, які входять до «Регіональної газової компанії» підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа.

«Нафтогаз» заявляв, що планує інтегрувати всі арештовані судом у травні минулого року облгази до новоствореного ТОВ «Газорозподільні мережі», яке на 100% належить «Нафтогазу».

Облгази, або оператори газорозподільних мереж (ГРМ), забезпечують розподіл газу. Таких компаній трохи більше ніж 40 на всю Україну, це природна монополія. Зазвичай в області один облгаз, але в окремих регіонах різними ділянками газових мереж управляють від двох до чотирьох компаній. Більшість обл- і міськгазів належали РГК Дмитра Фірташа, який втік з України після Революції гідності й перебуває в Австрії.

Основне завдання облгазу – технічне обслуговування труб, усунення аварій, забезпечення необхідного тиску в мережах та отримання плати за розподіл газу.