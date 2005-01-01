Кабмін планує спростити роботу з касовими апаратами

ЕкономікаОлег Костюк, 1 червня5410

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Кабмін планує спростити роботу з касовими апаратами
фото ілюстративне
У пілотному режимі нова система може бути запущена впродовж найближчих трьох місяців

Кабінет Міністрів планує спростити використання бізнесом реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів). Про це повідомила прес-служба уряду.

Виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан повідомив, що зараз касовий апарат коштує від 4 до 20 тис. євро, а щомісячне обслуговування - не менш ніж 200 грн.

Підтвердженням операції є паперовий чек, який вклеюють у касові книги. При цьому потрібні численні заяви, додатки та документи і не менш ніж 5 днів на оформлення звітів. За таких умов підприємці нерідко уникають будь-яких реєстрацій, а отже, сплати податків і зборів. Така ситуація формує великий дисбаланс між білим і сірим бізнесом.

Пропозиція уряду передбачає онлайн-реєстрацію через телефон або планшет, відмову від підтверджуючих документів і абонентської плати і застосування електронного чека з QR-кодом, який буде автоматично вноситися до реєстру, доступного в електронному кабінеті платника податків.

Для обробки даних у цьому випадку використовуватимуть два незалежні дата-центри.

У пілотному режимі нова система може бути запущена впродовж найближчих трьох місяців.

Зазначимо, що влітку 2015 року набула чинності норма Податкового кодексу, за якою підприємці 3-ї групи єдиного податку повинні були почати використовувати РРО. Передбачалося також, що підприємці 2-ї групи будуть зобов'язані використовувати РРО з 1 січня 2016 року. Однак ці норми викликали протести бізнесу, і в результаті 1 липня парламент прийняв закон, яким дозволив бізнесу з доходом до мільйона, як і раніше, працювати без касових апаратів.

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