Кабмін виділив 252 млн грн на придбання судна українським полярникам для вивчення Антарктиди

«Не той полярник, що не боїться холоду, а той, що тепло вдягається».

Придбання Україною судна такого класу дозволить вітчизняним науковцям бути більш самостійними в дослідженні Світового океану

Кабінет міністрів України виділив 252 млн грн на придбання наукового океанського судна льодового класу для потреб українських полярників, які вивчають Антарктиду. Відповідне рішення було прийнято 20 листопада, інформує прес-служба Кабміну.

Очікується, що угода на придбання судна укладуть до кінця 2019 року, а в 2020 році відбудеться його перший вихід в океан.

«Придбання Україною судна такого класу дозволить нам бути більш самостійними в дослідженні Світового океану. Це нові можливості для наших науковців вже з наступного року. Зараз якраз завершується підготовка програми полярних досліджень України на 2021-2030 роки, де ми вже врахуємо наявність власного судна», – зазначила міністерка освіти Анна Новосад.

Глава Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий заявив, що з кінця 20 століття Україна не мала необхідних суден, які дозволили б вивчати Світовий океан і надавати підтримку антарктичним дослідженням на станції «Академік Вернадський». Він вважає, що придбання нового судна збільшує наукові можливості України.

Відзначається, що відновлення рейсів також актуальне з точки зору політики і економіки. Адже Україна має міжнародні зобов'язання по вивченню Південного океану і веде там рибальський промисел.