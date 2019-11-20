Кабмін виділив 252 млн грн на придбання судна українським полярникам для вивчення Антарктиди
Угоду на придбання судна укладуть до кінця 2019 року, а в 2020 році відбудеться його перший вихід в океан
Кабінет міністрів України виділив 252 млн грн на придбання наукового океанського судна льодового класу для потреб українських полярників, які вивчають Антарктиду. Відповідне рішення було прийнято 20 листопада, інформує прес-служба Кабміну.
Очікується, що угода на придбання судна укладуть до кінця 2019 року, а в 2020 році відбудеться його перший вихід в океан.
«Придбання Україною судна такого класу дозволить нам бути більш самостійними в дослідженні Світового океану. Це нові можливості для наших науковців вже з наступного року. Зараз якраз завершується підготовка програми полярних досліджень України на 2021-2030 роки, де ми вже врахуємо наявність власного судна», – зазначила міністерка освіти Анна Новосад.
Глава Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий заявив, що з кінця 20 століття Україна не мала необхідних суден, які дозволили б вивчати Світовий океан і надавати підтримку антарктичним дослідженням на станції «Академік Вернадський». Він вважає, що придбання нового судна збільшує наукові можливості України.
Відзначається, що відновлення рейсів також актуальне з точки зору політики і економіки. Адже Україна має міжнародні зобов'язання по вивченню Південного океану і веде там рибальський промисел.