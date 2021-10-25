В Україні змінять методологію розрахунку прожиткового мінімуму, але для цього від нього відв'яжуть деякі державні нарахування, зокрема, штрафи. Про це заявила міністерка соцполітики Марина Лазебна у коментарі телеканалу «Дом».

За її словами, основна проблема нинішньої ситуації полягає в тому, що до прожиткового мінімуму прив'язані розміри штрафів та інших відрахувань.

«Ми аналізували 180 законодавчих актів, у яких є прив'язка до прожиткового мінімуму, і дивилися, на що її можна замінити. І ми знайшли цю конструкцію. Вирішили залишити цю прив'язку у формуванні основних нарахувань, визначених Конституцією: тільки пенсія, тільки мінімальна зарплата. І прожитковий мінімум для людини має бути реальним і не може бути навіть як розмір у бюджеті. Сума повинна бути вище. А все інше прив'язуємо до базових виплат, щоб у людини не було теж ніяких втрат», – розповіла Лазебна.

Міністерство соціальної політики за участі експертів розробило комплекс змін до чинного законодавства, щоб докорінно змінити ситуацію. Проекти вже підтримані урядом, їх передано до парламенту.

«Вийшло 4 законопроекти. Один про методологію, другий про відв'язання, далі — про базові величини для штрафів і для соціальних виплат, доплат. Ми це все прописали», – зазначила міністерка.

До слова, з 1 липня в Україні загальний показник прожиткового мінімуму становить 2294 грн, з 1 грудня він зросте до 2393 грн.