Кабмін запровадив держрегулювання цін на низку продуктів
Нові правила діятимуть на період карантину
Економіка — Максим Охримчук, 0 0
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Кабінет міністрів розширив перелік продуктів харчування, ціни на які потрапляють під державне регулювання. Відповідну постанову уряд ухвалив під час засідання у середу, 12 січня.
Уряд заборонив виробникам встановлювати націнку понад 10% на такі продукти:
- гречана крупа;
- цукор-пісок;
- пшеничне борошно;
- макаронні вироби українського виробництва;
- пастеризоване молоко 2,5% жирності (у плівці);
- соняшникова олія;
- курячі яйця категорії С1;
- птиця (курячі тушки);
- вершкове масло 72,5% жирності.
Відповідне рішення уряд ухвалив через зростання на них середньої споживчої ціни. Зазначимо, що 31 грудня 2021 року уряд вже запровадив держрегулювання цін на деякі сорти хліба, зокрема – хлібні батони, і соняшникову олію.
Такі правила діятимуть на період карантину. Наразі карантинні обмеження в Україні продовжили до березня.
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