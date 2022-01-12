Кабінет міністрів розширив перелік продуктів харчування, ціни на які потрапляють під державне регулювання. Відповідну постанову уряд ухвалив під час засідання у середу, 12 січня.

Уряд заборонив виробникам встановлювати націнку понад 10% на такі продукти:

гречана крупа;

цукор-пісок;

пшеничне борошно;

макаронні вироби українського виробництва;

пастеризоване молоко 2,5% жирності (у плівці);

соняшникова олія;

курячі яйця категорії С1;

птиця (курячі тушки);

вершкове масло 72,5% жирності.

Відповідне рішення уряд ухвалив через зростання на них середньої споживчої ціни. Зазначимо, що 31 грудня 2021 року уряд вже запровадив держрегулювання цін на деякі сорти хліба, зокрема – хлібні батони, і соняшникову олію.

Такі правила діятимуть на період карантину. Наразі карантинні обмеження в Україні продовжили до березня.