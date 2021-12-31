Кабінет міністрів України вніс деякі сорти хліба, зокрема – хлібні батони, і соняшникову олію до списку харчових продуктів, подорожчання яких мають заздалегідь декларувати суб'єкти господарювання, які їх продають, а також заборонив встановлювати націнку на ці два продукти понад 10%.

Відповідне рішення уряду міститься у постанові від 30 грудня 2021 року.

Також під обмеження націнки підпадає житньо-пшеничний хліб. Такі правила діятимуть до завершення в Україні карантину, введеного через пандемію коронавірусу Covid-19.

Наразі карантин в Україні продовжили до кінця березня.

Таким чином, уряд вніс зміни до постанови, яка регламентує обов’язкове декларування цін на продукти харчування та інші соціально значимі товари в період дії карантину. У цьому переліку вже є крупа гречана, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого ґатунку та вермішель з нього, молоко пастеризоване жирністю 2,5%, хліб житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, тушка куряча, вода мінеральна негазована та масло вершкове жирністю 72,5 %.

Зазначимо, що соняшникова олія цього року подорожчала на 60%.