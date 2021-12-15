Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні щонайменше до 31 березня 2022 року. Рішення ухвалили під час засідання 15 грудня.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, адаптивний карантин продовжуватимуть, доки Україна не досягне безпечного рівня вакцинації.

«Саме завдяки вакцинації ми можемо зупинити пандемію. Водночас поки рівень вакцинації в Україні не досягне 70%, ми маємо продовжувати дотримувати всіх карантинних обмежень. Щоб максимально ефективно протидіяти пандемії і захистити здоров’я людей, уряд продовжує адаптивний карантин», – повідомив Шмигаль.

Усі карантинні обмеження – наявність Covid-сертифікату, носіння масок та дотримання дистанції, залишаються в силі.

З 24 лютого 2021 року в Україні діє адаптивний карантин: регіони поділяють на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони, де карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації. В уряді зазначають, що станом на 15 грудня в Україні вакцинувалися понад 40% дорослого населення.

Зараз науковці прогнозують, що до кінця року захворюваність на коронавірус спадатиме, проте вже від початку наступного – почне знову зростати.