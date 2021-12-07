Науковці прогнозують новий спалах коронавірусу в Україні у січні
Дослідники КШЕ застерегли про можливу загрозу від штаму «Омікрон»
Аналітики Київської школи економіки прогнозують, що новий спалах захворюваності на коронавірус імовірно припаде на січень 2022 року. Про це повідомили на брифінгу Центру економіки охорони здоров’я КШЕ.
У прогнозі йдеться про те, що до кінця року захворюваність на коронавірус спадатиме, проте вже від початку наступного – почне знову зростати.
«Смертність, очікувано, продовжує спадати. Порівняно з минулим тижнем показник смертності становить – 19%. Ми в КШЕ очікуємо продовження спаду середньодобової смертності принаймні до кінця цього року. Із наступного року ми очікуємо збільшення ризику повторного спалаху, особливо зважаючи на зовнішню загрозу європейських країн», – заявили науковці.
Керівник аналітичного центру Юрій Ганиченко зазначив, що четвертий тиждень поспіль в Україні триває спад усіх ключових епідеміологічних показників: кількість виявлених випадків щодоби (-15%), госпіталізацій ( -13%) і смертності (-19%).
У КШЕ додали, що за листопад в Україні зробили понад 7 млн щеплень – абсолютний рекорд з кількості вакцинованих за місяць. За підрахунками дослідників КШЕ, в Україні повністю вакцинували 38% дорослого населення, 44% – першою дозою. Найвищий показник вакцинації припадає на Київ: 64% дорослих мешканців отримали дві дози, 67% – одну дозу.
Наприкінці дослідники застерегли про можливу загрозу від нововиявленого штаму «Омікрон», але порадили чекати офіційних даних про його заразність і летальність.
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