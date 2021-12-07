Аналітики Київської школи економіки прогнозують, що новий спалах захворюваності на коронавірус імовірно припаде на січень 2022 року. Про це повідомили на брифінгу Центру економіки охорони здоров’я КШЕ.

У прогнозі йдеться про те, що до кінця року захворюваність на коронавірус спадатиме, проте вже від початку наступного – почне знову зростати.

«Смертність, очікувано, продовжує спадати. Порівняно з минулим тижнем показник смертності становить – 19%. Ми в КШЕ очікуємо продовження спаду середньодобової смертності принаймні до кінця цього року. Із наступного року ми очікуємо збільшення ризику повторного спалаху, особливо зважаючи на зовнішню загрозу європейських країн», – заявили науковці.

Керівник аналітичного центру Юрій Ганиченко зазначив, що четвертий тиждень поспіль в Україні триває спад усіх ключових епідеміологічних показників: кількість виявлених випадків щодоби (-15%), госпіталізацій ( -13%) і смертності (-19%).

У КШЕ додали, що за листопад в Україні зробили понад 7 млн щеплень – абсолютний рекорд з кількості вакцинованих за місяць. За підрахунками дослідників КШЕ, в Україні повністю вакцинували 38% дорослого населення, 44% – першою дозою. Найвищий показник вакцинації припадає на Київ: 64% дорослих мешканців отримали дві дози, 67% – одну дозу.

Наприкінці дослідники застерегли про можливу загрозу від нововиявленого штаму «Омікрон», але порадили чекати офіційних даних про його заразність і летальність.