Міністерка економіки Юлія Свириденко пояснила зростання цін на продукти в Україні діяльністю розвинених країн та «імпортом інфляції з них». Таку заяву вона зробила в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Зростання цін не є результатом діяльності українського уряду, а результатом діяльності розвинених країн, які боролися з наслідками Covid-19», – сказала вона.

Свириденко стверджує, що більшість країн світу для допомоги своїм громадянам і бізнесу через коронакризу друкували гроші. Вона зазначила, що загалом було надруковано додатково 16 трлн доларів, що призвело до збільшення грошової маси.

«Виходячи з того, що економіка країни відкрита, ми імпортували цю інфляцію», – сказала Юлія Свириденко і наголосила, що ціни зростають не лише в Україні.

За її словами, Україна працює на світових ринках, у тому числі й експортує продукцію, тому відбувається зростання цін, і український уряд не може на це вплинути.

Водночас міністерка економіки вважає, що стримати інфляцію можна підвищенням облікової ставки НБУ, що вже було зроблено раніше, а також – зниження податків.

До слова, за рік в Україні зросли ціни на низку продуктів. Зокрема, олія подорожчала на 60%, цукор – на 50%, яйця – на 30%