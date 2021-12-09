Національний банк України підвищив облікову ставку з 8,5% до 9% річних. Таке рішення ухвалили, щоб забезпечити зниження інфляції до 5%, повідомляє прес-служба НБУ.

За інформацією Нацбанку, підвищення облікової ставки спрямоване на нівелювання впливу додаткових проінфляційних ризиків, поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення зниження інфляції до цілі 5%.

«Інфляція знижується повільно внаслідок низки чинників. Зокрема, посилюється тиск на ціни все ширшого переліку товарів та послуг споживчого набору через вторинні ефекти від подорожчання продовольчих товарів та енергоносіїв. Також інфляцію підживлює збільшення витрат бізнесу на логістику та оплату праці. Крім того, незважаючи на незначне погіршення споживчих настроїв і карантинні обмеження, внутрішній споживчий попит залишається стійким. У результаті поточна траєкторія інфляції залишається вищою, ніж передбачалося жовтневим макропрогнозом Національного банку», – йдеться в повідомленні НБУ.

Нагадаємо, облікова ставка – це один із основних індикаторів економіки. Це відсоток, під який НБУ надає кредити банкам та, відповідно, нижче якого комерційні банки не можуть давати кошти клієнтам. За зменшення інфляції та поліпшення макроекономічної ситуації облікова ставка зазвичай знижується і це спричиняє поступове здешевлення депозитів та кредитів.

Збільшення облікової ставки безпосередньо впливає на вартість грошей в економіці. Зростання облікової ставки призведе до подорожчання кредитів та, ймовірно, до зростання цін.

Востаннє НБУ змінював облікову ставку у вересні 2021 року. Загалом цього року облікова ставка НБУ зросла на 3% – з 6% до 9% річних.