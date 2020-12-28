Громадянам України у віці від 14 років дозволять реєструвати в електронній формі своє місце проживання. Реалізацію відповідного експериментального проекту затвердив Кабінет міністрів України. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду в понеділок, 28 грудня, пише «Інтерфакс-Україна».

«Ця постанова – один з чергових кроків реального спрощення взаємодії кожного громадянина і держави. У ній прописані доручення, терміни, необхідні кроки, щоб вже протягом наступного року ця послуга максимально спростилася і стала електронною», – сказав Шмигаль.

За словами голови уряду, раніше в Україні діяли понад 17 тис. різних не пов'язаних між собою реєстрів, які реєстрували місце проживання. Це значно ускладнювало процес реєстрації, перереєстрації, встановлення та зняття громадян з обліку.

У Мінцифри зазначають, що рішення уряду скорочує кількість документів та запроваджує взаємодію між інформаційними системами та реєстрами. Отримати інформацію про результат та статус послуги можна буде у кабінеті громадянина на diia.gov.ua.

Послуга тепер буде доступна для:

неповнолітніх дітей віком від 14 до 18 років за адресою місця проживання батьків чи одного з них;

українців, які мають ID-картку, – за адресою житла, відомості про яке внесені у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, якщо особа володіє житлом або отримала електронну згоду на реєстрацію від власника чи співвласника житла.

Як зазначив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, послуга з реєстрації та зняття з місця реєстрації користується великим попитом у населення, але сьогодні в електронній формі можна зареєструвати лише новонароджених та дітей до 14 років.

«Прописка – наймасовіша послуга в нашій країні. Ми довго шукали рішення, яке дозволить нейтралізувати той хаос, який був створений в цій сфері багато років тому», – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

За словами Федорова, повноцінно послуга буде доступна вже з весни 2021 року, а наразі розпочнуть її тестування у деяких містах України.

У Міністерстві уточнили, що подати заявку на електронну прописку можна буде на порталі «Дія». Там дозволять в онлайн-режимі реєструвати місце проживання або ж зніматися з реєстрації.

Електронна прописка буде доступна для неповнолітніх дітей в 14 до 18 років за адресою проживання батьків, або ж людям з ID-карткою – там буде вказана адреса житла, яке внесене у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

5 жовтня Міністерство цифрової трансформації презентувало оновлений додаток «Дія 2.0.», у ньому зʼявилися одразу декілька нових послуг. Зокрема, місце реєстрації, податковий номер і можливість передавати техпаспорт на авто.